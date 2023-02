Brokers : les changements de recommandations à Paris

Brokers : les changements de recommandations à Paris













(Actualise avec OVHCloud, Publicis) 6 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * OVHCLOUD - Stifel entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 18 euros. * PUBLICIS - HSBC relève son objectif de cours à 92 euros contre 77 euros. Bernstein relève son objectif de cours à 82 euros contre 71,90 euros. * LVMH - RBC relève son objectif de cours à 890 euros contre 800 euros. * ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS - J.P.Morgan abaisse son objectif de cours à 25,10 euros contre 28 euros.