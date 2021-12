Brokers : changements de recommandations à Paris

8 décembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.

* AIR LIQUIDE - HSBC abaisse sa recommandation à "converser" contre "acheter" et son objectif de cours à 160 euros contre 166 euros.

* ATOS - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 37 euros contre 38 euros.

* SOITEC - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" et relève son objectif de cours à 240 euros contre 220 euros; Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" et relève son objectif de cours à 205 euros contre 195 euros. * STMICROELECTRONICS NV - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et relève son objectif de cours à 44,5 euros contre 43,5 euros.

* SOCIETE GENERALE SA - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif à 34 euros contre 27 euros.

* TECHNIPFMC - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 8 euros contre 7 euros.

* CAPGEMINI - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 237 euros contre 187 euros.

* DASSAULT SYSTEMES - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 61 euros contre 46,5 euros.

* L'OREAL - Evercore ISI relève son objectif de cours à 410 euros contre 370 euros.