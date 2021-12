Brokers : changements de recommandations à Paris

7 décembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.

* DASSAULT SYSTEMES - Bernstein entame le suivi avec une recommandation à "performance du marché" et un objectif de cours à 47 euros.

* LEGRAND - Bernstein entame le suivi avec une recommandation à "performance du marché" et un objectif de cours à 93 euros.

* SCHNEIDER ELECTRIC - Bernstein entame le suivi avec une recommandation à "performance du marché" et un objectif de cours à 154 euros.

* ARKEMA - J.P. Morgan dégrade sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".

* SOITEC - Jefferies relève son objectif de cours à 206 euros contre 166 euros. (Rédaction de Gdansk)