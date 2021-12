Brokers : changements de recommandations à Paris

(Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris.

* BOUYGUES - BofA Global Research dégrade sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 31 euros contre 41 euros.

* ORANGE - BofA Global Research dégrade sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre" et abaisse son objectif de cours à 8,15 euros contre 12 euros.

* EUROFINS SCIENTIFIC - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

* MICHELIN - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* VALEO - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et remonte son objectif de cours à 35 euros contre 25 euros.

* SOITEC - Berenberg relève son objectif de cours à 280 euros contre 250 euros.

* GETLINK - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 16,2 euros contre 14,6 euros.