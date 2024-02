Broadcom s'apprête à vendre l'une de ses unités à KKR pour 3,8 milliards de dollars

par Milana Vinn (Reuters) - Le fabricant de puces Broadcom est proche d'un accord pour vendre son unité d'informatique pour utilisateurs finaux (EUC) au fonds de capital-investissement KKR pour un montant de 3,8 milliards de dollars (3,50 milliards d'euros), ont déclaré samedi des personnes au fait du dossier. Selon les sources, KKR a remporté l'enchère face à d'autres groupe de capital-investissement, notamment le suédois EQT. La transaction pourrait être annoncée dès lundi, ont ajouté les sources, qui préfèrent conserver l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire A lire aussi... KKR s'est refusé à tout commentaire. Broadcom et EQT n'ont pas immédiatement répondu à des demandes de commentaire. Broadcom, qui a acquis en novembre la société d'informatique dématérialisée VMware pour un montant de 69 milliards de dollars, avait indiqué en décembre qu'elle chercherait à céder son unité d'informatique pour utilisateurs finaux. L'entreprise cherche par ailleurs de se défaire de Carbon Black, la division spécialisée dans les logiciels de sécurité de VMware. (version française Camille Raynaud)