British Airways se sépare de ses Boeing 747

LONDRES/BANGALORE (Reuters) - British Airways, plus grand opérateur mondial de Boeing 747, a annoncé vendredi le retrait, avec effet immédiat, de sa flotte d'avions de ligne gros-porteur.

Le modèle 747 de Boeing, l'un des avions commerciaux les plus connus au monde, devait initialement opérer ses derniers vols pour British Airways en 2024, après plus de 50 ans de service.

Mais l'épidémie de coronavirus, qui a plongé le secteur aérien dans une crise sans précédent, aura mis fin plus tôt que prévu au règne de la "Reine des cieux".

"C'est avec une grande tristesse que nous confirmons notre proposition de retirer l'ensemble de notre flotte de Boeing 747 avec effet immédiat", a déclaré jeudi la compagnie aérienne dans un communiqué.

Si le gros-porteur est connu pour avoir démocratisé le transport aérien mondial dans les années 1970, son développement a néanmoins pris du retard sur les avions bimoteurs modernes.

"Alors que nous nous tournons désormais vers l'avenir, nous allons opérer davantage de vols sur des avions modernes et plus économes en carburant, tels que nos nouveaux A350 et 787", a ajouté British Airways, qui peine à faire face à la chute du trafic aérien liée à la pandémie.

Le groupe IAG, maison mère de la compagnie britannique, a annoncé à la fin du mois d'avril qu'il projetait de supprimer 12.000 emplois dans le cadre d'une vaste restructuration destinée à surmonter la crise.

