Bristol Myers rachète pour 14 Mds$ Karuna Therapeutics et son traitement contre la schizophrénie

22 décembre (Reuters) - Bristol Myers Squibb a annoncé vendredi un accord pour l'acquisition de Karuna Therapeutics pour 14 milliards de dollars (12,7 milliards d'euros), qui lui permet de mettre la main sur KarXT, un médicament expérimental prometteur contre la schizophrénie. Le groupe pharmaceutique, dont le siège se trouve à New York, est sous pression pour élargir son portefeuille de médicaments alors qu'il est confronté à la concurrence des génériques sur ses deux traitements phare, le Revlimid, pour certains cancers du sang, et l'anticoagulant Eliquis. "Nous nous attendons à ce que KarXT renforce notre croissance à la fin des années 2020 et au cours de la prochaine décennie", a déclaré Christopher Boerner, directeur général de Bristol Myers, dans un communiqué. Selon les termes de l'accord, Bristol Myers paiera 330 dollars par action en numéraire pour Karuna, soit une prime de 53,4% par rapport à son dernier cours de clôture. L'action Karuna s'envolait de plus de 47% dans les échanges en avant Bourse tandis que le titre Bristol Myers reculait de 3%, le groupe ayant prévu de financer l'opération principalement au moyen de nouvelles dettes. Selon les analystes, les ventes de KarXT pourraient atteindre plusieurs milliards de dollars. Une décision sur son utilisation chez les adultes est attendue pour septembre 2024, et l'entreprise le teste également pour traiter les patients atteints de psychose liée à la maladie d'Alzheimer. Il existe actuellement plusieurs traitements contre la schizophrénie mais KarXT appartient à une nouvelle classe de médicaments susceptibles de provoquer moins d'effets secondaires, comme la prise de poids. (Reportage Manas Mishra à Bangalore; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)