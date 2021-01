Brigitte Macron positive au COVID-19 la veille de Noël

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Brigitte Macron, l'épouse du président de la république Emmanuel Macron, a été dépistée positive au COVID-19 le 24 décembre, rapporte samedi le site internet d'Europe 1.

Brigitte Macron n'a pas présenté de symptôme lourd et elle a été testée négative six jours plus tard.

Selon FranceInfo, qui cite une source de l'Elysée https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/brigitte-macron/covid-19-brigitte-macron-testee-positive-la-veille-de-noel_4250781.html, elle a pu reprendre ses activités mardi dernier.

(Nicolas Delame)