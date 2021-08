Brighton domine Watford

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

C'est un début de championnat idéal pour Brighton and Hove Albion. Les Seagulls ont pris le meilleur sur Watford (2-0) à l'Amex Stadium pour le compte de la deuxième journée de Premier League. Les hommes de Graham Potter sont parfaitement rentrés dans leur match grâce à une tête en pleine lucarne de Shane Duffy sur un corner tiré par Pascal Gross (10'). Juste avant la mi-temps, Neal Maupay a profité d'une erreur défensive adverse et d'un bon service d'Yves Bissouma pour doubler la mise (41'). Après la pause, les Hornets se sont réveillés et se sont procurés des occasions de tir, mais ont manqué de précision dans le dernier geste (1 tir cadré sur 10). Les Locaux se sont contentés de verrouiller en seconde période à l'aide d'une défense rugueuse (4 cartons jaunes concédés) pour assurer la victoire. Avec six points pris en deux matchs, Brighton s'installe provisoirement en tête du classement avec Liverpool.