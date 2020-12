Brexit : Von der Leyen parle de progrès, les prochains jours décisifs

Crédit photo © Reuters

par Francesco Guarascio et Gabriela Baczynska

BRUXELLES (Reuters) - La présidente de la Commission européenne a fait état mercredi de progrès dans les négociations avec Londres sur l'après-Brexit, ajoutant que les prochains jours seraient cruciaux.

"En l'état actuel, je ne peux pas vous dire s'il y aura un accord ou non. Mais je peux vous dire qu'il y a maintenant un chemin vers un accord. Ce chemin est très étroit, mais il existe", a déclaré Ursula von der Leyen, devant le Parlement européen, à Bruxelles.

"Nous avons trouvé un moyen d'avancer sur la plupart des questions mais deux sujets restent en suspens : les règles de concurrence équitables et la pêche. Je suis heureuse d'annoncer que les questions liées à la gouvernance ont désormais été largement résolues. Les prochains jours seront décisifs", a ajouté la cheffe de l'exécutif européen.

"Sur la pêche, la discussion est toujours très difficile. On a parfois l'impression que nous ne serons pas en mesure de régler ces questions", a encore estimé Ursula von der Leyen, tout en promettant de continuer à négocier.

"NOUS N'Y SOMMES TOUJOURS PAS"

Boris Johnson a quant à lui invité ses "partenaires d'outre-Manche" à faire preuve de bon sens et à conclure un accord en bonne et due forme. "Le tout est qu'ils comprennent que le Royaume-Uni a un droit naturel, au même titre que tous les autres pays, à maîtriser sa propre législation et ses propres zones de pêche", a ajouté le Premier ministre britannique, à la Chambre des Communes.

A Londres, on se montre un peu moins optimiste qu'à Bruxelles. "Nous avons fait des progrès, mais nos positions sont encore très éloignées sur les points clés. Nous n'y sommes toujours pas", a-t-on déclaré.

Les Etats membres de l'UE préfèreraient qu'un accord soit conclu, mais sont prêts à toutes les éventualités, a répété pour sa part la chancelière allemande Angela Merkel, alors qu'Emmanuel Macron, qui pousse les négociateurs à rester fermes au sujet des droits de pêche, souhaitait conserver les meilleures relations avec le Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l'UE en janvier dernier mais une période de transition court jusqu'au 31 décembre avant sa sortie effective.

Ce délai est censé permettre de définir le cadre de leurs futures relations mais des mois de négociations n'ont toujours pas permis d'aboutir, faisant craindre aux milieux économiques un Brexit désordonné source de chaos, notamment dans les ports britanniques, avec des problèmes d'approvisionnement du pays.

(Francesco Guarascio, Marine Strauss, Gabriela Baczynska, William James et Elizabeth Piper à Londres, Sudip Kar-Gupta à Paris et Paul Carrel et Michael Nienaber à Berlin, version française Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)