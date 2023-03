Brexit : Sunak obtient l'accord des députés sur la modification du "protocole nord-irlandais"

par Elizabeth Piper et Kylie MacLellan LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a obtenu mercredi une victoire parlementaire sur une des principales mesures du nouvel accord post-Brexit sur l'Irlande du Nord qu'il a conclu avec l'Union européenne, en dépit de l'opposition du parti unioniste nord-irlandais et de certains élus de son Parti conservateur. Le locataire de Downing Street s'est évertué à mettre fin à des années de querelle avec Bruxelles à propos des relations commerciales post-Brexit entre les deux blocs, en s'attaquant à certaines mesures très sensibles du "protocole nord-irlandais" initial afin de garantir des échanges fluides avec l'Irlande du Nord sans créer de frontière physique avec le reste du Royaume-Uni ou l'Irlande, membre de l'UE. Rishi Sunak est convenu avec l'exécutif européen de mettre en place le "Stormont brake" (frein de Stormont), destiné à offrir à l'Irlande du Nord un contrôle accru s'agissant de l'adoption ou non de nouvelles lois votées par l'UE, via le "Cadre Windsor" régissant les relations commerciales post-Brexit. Si la mesure a été approuvée mercredi par la Chambre des communes, le chef du gouvernement britannique n'a pas obtenu le soutien de ceux qu'il cherchait à convaincre - le Parti démocrate unioniste nord-irlandais (DUP) et certains élus conservateurs eurosceptiques, dont ses prédécesseurs Boris Johnson et Liz Truss, qui ont voté contre le "Stormont brake". Un nombre important de conservateurs se sont abstenus lors du vote, remporté avec 515 voix pour et 29 contre, alors que les partis d'opposition ont soutenu la mesure. (Reportage Elizabeth Piper, Kylie MacLellan, William James et Sarah Young, avec Amanda Ferguson à Belfast; version française Jean Terzian)