Brexit : Sunak et Von der Leyen annoncent un nouveau protocole nord-irlandais

LONDRES, 27 février (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont annoncé lundi être parvenu à un accord sur un nouveau protocole nord-irlandais qui "donnera satisfaction à tout le monde". Le nouveau protocole permettra d'éviter l'existence de fait d'une frontière en mer d'Irlande tout en garantissant la protection des marchés européens, ont dit les deux dirigeants pendant une conférence de presse conjointe. (Reportage d'Alistair Smout et Sachin Ravikumar, version française Tangi Salaün)