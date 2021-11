Brexit/Pêche : Les pêcheurs français lancent à Saint-Malo leurs actions de blocage

SAINT-MALO (Reuters) - Des pêcheurs français ont bloqué vendredi matin l'entrée dans le port de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) d'un ferry en provenance de Jersey, le "Normandy Trader", a constaté un journaliste de Reuters, dans le cadre du contentieux entre la France et la Grande-Bretagne sur l'accès aux eaux britanniques à la suite du Brexit.

Pour dénoncer des licences "qui arrivent au compte-goutte", selon les termes de Jean-Luc Hall, directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), les pêcheurs français ont décidé de mener ce vendredi des opérations de blocage dans les ports de Saint-Malo, Ouistreham et Calais et au niveau du Tunnel sous la Manche.

"L'idée c'est vraiment de faire une démonstration de force et de montrer que nous sommes capables de réagir et de causer également un préjudice au Royaume-Uni, (...) c'est un coup de semonce en fait", a expliqué Jean-Luc Hall vendredi sur Sud Radio.

