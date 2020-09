Brexit : Pas d'accord commercial sans respect de celui du Vendredi saint, avertit Biden

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le Royaume-Uni doit honorer l'accord de paix nord-irlandais dit du Vendredi saint, conclu en 1998, faute de quoi il n'y aura pas d'accord commercial avec les Etats-Unis, a averti jeudi Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre.

"Nous ne pouvons pas laisser l'accord du Vendredi saint qui a apporté la paix en Irlande du Nord devenir une victime du Brexit", écrit-il sur Twitter.

"Tout accord commercial entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni doit être subordonné au respect de l'accord et au non retour d'une frontière physique, point final", ajoute-t-il.

