Brexit : Nouvelle date butoir, la Commission propose des mesures d'urgence

Crédit photo © Reuters

par Gabriela Baczynska et Robin Emmott

BRUXELLES (Reuters) - La présidente de la Commission européenne a proposé jeudi aux Vingt-Sept une série de mesures d'urgence, notamment pour assurer la fluidité des déplacements aériens et routiers, si la Grande-Bretagne et l'Union européenne ne parviennent pas à s'entendre sur le cadre de leurs futures relations commerciales avant le 31 décembre.

En l'absence de garantie que les discussions de la dernière chance aboutiront, Ursula von der Leyen propose des "règlements" visant à garantir la fourniture de certains services aériens, la fluidité du fret et du transport routier de passagers entre le Royaume-Uni et l'UE pendant six mois, sous réserve de réciprocité britannique.

En ce qui concerna la pêche, la Commission recommande un "règlement visant à créer le cadre juridique approprié jusqu'au 31 décembre 2021, ou jusqu'à la conclusion d'un accord de pêche avec le Royaume-Uni - selon la date la plus rapprochée - pour un accès réciproque continu des navires de l'UE et du Royaume-Uni aux eaux de l'autre partie après le 31 décembre 2020".

La présidente de la Commission s'est entretenue mercredi soir à Bruxelles avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson, pour tenter d'éviter une sortie désordonnée du Royaume-Uni le 1er janvier. Ils ont fixé à dimanche la date butoir pour conclure un accord commercial post-Brexit, après avoir échoué à surmonter les divergences entre les deux camps.

"J'ai eu une très longue conversation la nuit dernière avec le Premier ministre Boris Johnson. C'était une bonne conversation, mais c'est difficile", a-t-elle dit à son arrivée au sommet européen.

Réunis dans cet intervalle et pour deux jours à Bruxelles, les chefs d'Etat et de gouvernement n'auront donc pas à se prononcer à ce stade et seront simplement informés par la présidente de la Commission de l'état des discussions.

"Le Brexit ne sera pas le point le plus important à notre agenda", a confirmé le président du Conseil européen, Charles Michel, à son arrivée au sommet. "Les négociations se poursuivent, nous n'aurons pas un long débat sur le Brexit."

DÎNER ANIMÉ À BRUXELLES

Si le Royaume-Uni a formellement quitté le bloc communautaire le 31 janvier dernier, il est resté intégré au marché unique et soumis aux normes européennes dans le cadre d'une période de transition qui prendra fin dans trois semaines.

"Nous sommes convenus que les équipes (de négociateurs) devaient immédiatement se réunir pour tenter de résoudre ces questions essentielles", a déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi Ursula von der Leyen à l'issue de son dîner, qu'elle a qualifié d'"animé et intéressant", avec Boris Johnson.

Alors que les craintes d'un "no deal" s'amplifient quatre ans et demi après la victoire du Brexit au référendum du 23 juin 2016, une source haut placée au sein du gouvernement britannique a rapporté que ces discussions avaient été "franches" et que "des écarts très importants" demeuraient.

Ce n'est pas la première fois dans le long feuilleton du Brexit qu'une date butoir fixée est présentée comme indépassable avant d'être finalement repoussée.

Mais, jeudi devant le Parlement de Westminster, la ministre britannique Penny Mordaunt, chargée du Trésor, a prévenu: "Il existe une échéance très, très ferme qui est la fin de cette année", a-t-elle dit.

SUBTIL ÉQUILIBRE

Parmi les points de contentieux figurent la pêche - une question particulièrement sensible pour la France -, les mécanismes pour régler les futurs différends commerciaux et l'instauration de mesures anti-dumping. Environ 830 milliards d'euros d'échanges commerciaux annuels, actuellement libres de droits de douane ou quotas, sont en jeu.

S'exprimant mercredi devant le parlement britannique avant de se rendre à Bruxelles, Boris Johnson a déclaré que l'UE voulait que Londres respecte à l'avenir de nouvelles réglementations européennes sous peine d'être puni et qu'elle "insistait" également pour que le Royaume-Uni abandonne sa souveraineté sur ses zones de pêche.

Le Premier ministre britannique ajoutait qu'un "bon accord" pouvait toujours être conclu si Bruxelles retirait certaines de ses exigences.

Mais la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré mercredi depuis Berlin que l'UE ne mettrait pas en péril l'intégrité du marché commun simplement pour accommoder le Royaume-Uni.

"Nous sommes disposés à accorder à nos amis britanniques un accès à notre marché commun (...) mais les conditions doivent être équitables pour nos travailleurs et pour nos entreprises", a abondé Von der Leyen jeudi à son arrivée au sommet européen.

"Ce subtil équilibre d'équité n'a pas encore été obtenu. Nous prendrons une décision dimanche", a-t-elle ajouté.

Pour les banques d'investissement et les bookmakers, les chances d'un accord post-Brexit se sont sensiblement réduites. Les analystes de JPMorgan, qui estiment que les discussions pourraient se prolonger au-delà de dimanche, ont ramené de 66% à 60% leur évaluation d'un succès et prévient qu'elle tombera à 50% à défaut de progrès rapide. Chez Rabobank, on est passé de 70% à 60% de chances de dénouement positif.

(avec Elizabeth Piper, Paul Sandle, Kate Holton et Williams James à Londres; version française Jean Terzian, Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault et)