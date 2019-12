Brexit: Macron espère une ratification de l'accord au plus vite

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Emmanuel Macron a estimé vendredi que le "temps de la clarté" était venu avec la victoire du parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson aux élections britanniques, et a appelé à une ratification de l'accord sur le Brexit au plus vite.

"Je veux féliciter Boris Johnson pour sa très nette victoire électorale", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil européen à Bruxelles.

"Le temps de la clarté est donc venu et je souhaite que l'accord de retrait conclu ensemble en octobre puisse être rafifié au plus vite pour une sortie au 31 janvier", a-t-il ajouté. "L'essentiel (...) est maintenant d'une part de mettre en oeuvre dans les prochaines semaines et prochains mois le contenu de cet accord avec des éléments très techniques (...) mais également de mettre en place (la) relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni".

