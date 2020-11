Brexit : Les prochains jours seront décisifs, dit Von der Leyen

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne ne peut garantir qu'il y aura un accord commercial avec la Grande-Bretagne à la fin de la période de transition du Brexit et les prochains jours seront décisifs, a déclaré mercredi la présidente de la Commission.

"Les prochains jours seront décisifs. L'Union européenne est bien préparée pour un scénario de 'no deal'", a déclaré Ursula von der Leyen au Parlement européen.

"Avec très peu de temps devant nous, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour parvenir à un accord. Nous sommes prêts à être créatifs", a-t-elle ajouté.

La pêche et les règles d'une concurrence équitable sont les principaux obstacles à la conclusion d'un accord qui doit régir les relations commerciales entre Londres et Bruxelles à l'issue de la période de transition fixée au 31 décembre, qui a suivi la rupture formelle entre le Royaume-Uni et l'UE.

(Marine Strauss et Robin Emmott; version française Claude Chendjou)