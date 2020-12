Brexit : Les exportateurs néerlandais inquiets pour leurs produits frais en cas de "no-deal"

Crédit photo © Reuters

ROTTERDAM (Reuters) - Alors que les négociations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sont toujours dans l'impasse à quelques jours du Brexit effectif, les exportateurs néerlandais de fruits et légumes craignent que l'absence d'accord n'entraîne de longues files d'attente aux douanes et que les produits frais ne pourrissent dans les camions.

Les Pays-Bas ont exporté pour environ 2 milliards d'euros de fruits et légumes vers la Grande-Bretagne l'année dernière et le port de Rotterdam est la principale plaque tournante pour les marchandises en provenance d'autres Etats membres de l'UE et à destination de la Grande-Bretagne.

Si la Grande-Bretagne sort de l'UE sans accord commercial, ses importations de produits frais seront soumises à des contrôles sanitaires et douaniers qui prendront beaucoup de temps.

"Lorsque nos camions seront au milieu de ces files d'attente, ce sera désastreux pour nos produits car ils sont frais et doivent partir rapidement", a déclaré à Reuters Daco Sol, le responsable logistique de l'Organisation néerlandaise des producteurs de fruits et légumes.

"Chaque retard fera baisser le prix du produit", a-t-il ajouté.

Au total, environ 40 millions de tonnes de marchandises sont expédiées chaque année entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne via Rotterdam, le plus grand port maritime d'Europe.

Pour éviter les longues files d'attente aux terminaux, le port de Rotterdam a installé l'année dernière des places de stationnement d'urgence pour 700 camions, en prévision des refoulements liés au Brexit.

"Nous sommes aussi prêts que possible", a déclaré le porte-parole du port, Leon Willems.

Marcel van Bruggen, directeur des transports de la société néerlandaise ABC Logistics, a cependant dit ne pas être convaincu que cela suffirait pour éviter les embouteillages.

"Je suis très inquiet des retards, je pense que beaucoup d'entreprises ne sont pas encore préparées, donc les camions arriveront au terminal sans aucun document ou avec des documents erronés. Il y aura des embouteillages sur le terminal jusqu'à l'autoroute", a-t-il dit.

(Bart Meijer et Esther Verkaik, version française Kate Entringer)