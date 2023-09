Brexit : Le leader de l'opposition Starmer veut un meilleur "deal" avec l'UE

LONDRES, 18 septembre (Reuters) - Le leader de l'opposition britannique, Keir Starmer, a promis d'améliorer les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) en 2025 si son parti du Labour remportait les prochaines élections législatives. Keir Starmer a confié au Financial Times (FT) vouloir entretenir des liens de proximité avec l'UE tout en affirmant ne pas vouloir réintégrer le Royaume-Uni dans le marché unique. Le parti du Labour veut améliorer l'Accord de commerce et de coopération entre les deux parties conclu sous le mandat de Boris Johnson, pas le renégocier, selon le dirigeant de l'opposition. L'accord est entré en vigueur en 2021 et ses contours doivent être renégociés en 2025. "Presque tout le monde s'accorde à dire que le contrat négocié par Johnson n'est pas un bon accord, c'est bien trop léger. Sur le chemin de 2025, nous essaierons d'avoir un meilleur accord pour le Royaume-Uni", a indiqué Keir Starmer au FT. Selon le FT, Keir Starmer envisagerait une collaboration plus étroite avec l'UE dans les secteurs de la sécurité, de l'innovation et de la recherche. Le leader de l'opposition doit rencontrer le président français Emmanuel Macron mardi à Paris à la veille d'une visite d'Etat du roi Charles III en France. La Banque d'Angleterre a indiqué que le Brexit a réduit la capacité de croissance de l'économie anglaise, pesant sur l'investissement et la productivité. Dans les sondages d'opinion, le Labour possède une vingtaine de points d'avance sur le parti conservateur du Premier ministre Rishi Sunak avant les élections de l'an prochain. (Reportage par Kate Holton et Kylie MacLellan; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)