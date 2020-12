Brexit: La France juge "peu probable" un accord cette nuit

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France juge "peu probable" qu'un accord puisse être trouvé cette nuit sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, a déclaré mercredi une source à la présidence française à quelques heures d'un dîner entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson.

"Les positions sont à ce point lointaines à l’heure où l’on parle qu’il est peu probable qu’un accord puisse être annoncé dans la nuit", a déclaré cette source. "La probabilité d’un no-deal grandit."

A un peu plus de trois semaines du départ effectif du Royaume-Uni et à la veille d'un Conseil européen lors duquel le Brexit tiendra une large place, le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne se retrouvent à dîner ce mercredi à 20h30 (19h30 GMT) à Bruxelles pour tenter d'éviter une sortie désordonnée des Britanniques de l'UE le 1er janvier prochain.

Le négociateur en chef des Européens, Michel Barnier, et son homologue britannique David Frost, seront également présents.

Alors que la France est présentée ces dernières semaines à Londres comme à l'origine d'exigences jugées trop fortes par le gouvernement britannique, en brandissant notamment une menace de veto sur un éventuel accord, l'exécutif français estime que des discussions directes entre Emmanuel Macron et Boris Johnson ne sont "pas souhaitables".

"Nous avons toute confiance en Von der Leyen et Michel Barnier. Ils sont le garant de l’unité européenne et de la défense de l’ensemble de nos intérêts. Ils savent exactement ce que nous souhaitons", a ajouté cette source.

(Michel Rose; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)