Brexit : La France attend encore 94 licences de pêche (Girardin)

PARIS, 9 décembre (Reuters) - La France attend encore de la part des autorités britanniques la délivrance de 94 licences de pêche, a déclaré jeudi la ministre de la Mer, Annick Girardin.

"On a obtenu plus de mille licences. Nous en attendons encore précisément 94, plus ou moins confirmées", a-t-elle dit lors d'une audition devant la commission sénatoriale des Affaires européennes.

(Rédigé par Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)