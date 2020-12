Brexit: Johnson et Von der Leyen vont tenter de sortir de l'impasse

LONDRES/BRUXELLES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'entretiendra samedi avec la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen pour tenter de sortir de l'impasse les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) à moins d'un moins de la rupture entre les deux parties.

Les négociateurs britanniques et européens ont suspendu leurs discussions commerciales vendredi pour appeler leurs dirigeants à tenter de rapprocher leurs positions et à conclure un accord après une semaine de pourparlers intenses mais infructueux.

Une source officielle de l'UE a cependant déclaré samedi qu'aucune réunion d'urgence des dirigeants européens n'était prévue à ce stade, rappelant qu'un sommet était déjà programmé les 10 et 11 décembre.

Le Brexit s'est formellement produit le 31 janvier dernier mais une période de transition qui en gèle les effets a débuté à cette date pour permettre aux deux parties de s'accorder sur leurs relations futures, notamment commerciales. Elle s'achève le 31 décembre. Passé ce délai, le divorce deviendra réalité, avec ou sans accord.

"Nous restons calmes, comme toujours, et s'il y a encore un moyen, nous verrons", a déclaré le négociateur européen Michel Barnier à Londres alors qu'il entrait dans la gare pour regagner Bruxelles.

Les discussions achoppent toujours sur trois sujets particulièrement sensibles : la pêche, la garantie d'une concurrence loyale et les moyens de résoudre les différends futurs.

Des sources des deux côtés ont déclaré que l'impasse était essentiellement liée aux demandes françaises concernant les droits de pêche dans les eaux britanniques.

Aucune des deux parties n'a toutefois rompu les négociations, ce qui laisse l'espoir d'un accord pour régir près de 1.000 milliards de dollars d'échanges annuels afin d'éviter une débâcle après plus de 40 ans d'adhésion britannique au club européen.

En l'absence d'accord commercial, les échanges entre le Royaume-Uni et l'UE se feraient aux conditions de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui entraînerait de nouveaux droits de douanes et des hausses de prix potentiellement importantes pour certains produits.

Une sortie du Royaume-Uni sans accord constituerait un scénario noir pour les entreprises et les investisseurs, qui craignent dans ce cas des perturbations majeures aux frontières, des turbulences sur les marchés financiers et de grandes difficultés dans les chaînes d'approvisionnement à travers l'Europe et au-delà.

(Alistair Smout, avec Gabriela Baczynska à Bruxelles, version française Benjamin Mallet)