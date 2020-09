Brexit : Johnson et Macron d'accord sur la nécessité d'enregistrer des progrès

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Boris Johnson et Emmanuel Macron sont convenus lundi que les discussions sur un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne devaient enregistrer des progrès au cours du mois et parvenir rapidement à une conclusion, rapportent les services du Premier ministre britannique.

"Le Premier ministre et le président Macron se sont mis d'accord sur l'importance de progrès dans le courant du mois et de trouver rapidement une conclusion aux discussions", ajoute le 10, Downing Street à l'issue d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants.

Sur son compte Twitter, Emmanuel Macron a écrit pour sa part qu'il avait eu un "très bon échange avec Boris Johnson".

"Nous allons renforcer notre coopération contre les trafiquants de migrants. Nous avons évoqué les suites à donner à l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, la situation au Liban et la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni", ajoute-t-il.

Le divorce houleux entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne est entré lundi dans un nouvel épisode de tension avec les déclarations de Londres laissant entendre que le traité sur sa sortie de l'UE pourrait être remis au moins partiellement en cause en l'absence d'accord de libre-échange d'ici la mi-octobre.

(William James; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)