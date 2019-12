Brexit : Johnson entend empêcher toute extension de la période de transition, selon la presse

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a prévu d'introduire une législation empêchant toute extension de la période de transition du Brexit au-delà de l'année 2020, rapportent mardi plusieurs médias britanniques parmi lesquels The Times et le Financial Times.

Une telle démarche, rapportée en premier lieu par la chaîne de télévision ITV, laisserait au gouvernement britannique seulement onze mois pour négocier les termes de ses futures relations commerciales avec l'Union européenne, une fois le Brexit effectif au 31 janvier prochain en principe.

Le Parti conservateur de Boris Johnson, qui a remporté une victoire écrasante aux élections législatives de jeudi dernier (), a promis durant la campagne que la période de transition n'excéderait pas décembre 2020, bien qu'elle peut être prolongée jusqu'en décembre 2022 aux termes de l'accord négocié avec Bruxelles.

Si la majorité dont dispose désormais Boris Johnson à la Chambre des communes lui donne latitude pour tout amendement législatif, le chef du gouvernement britannique envoie un message audacieux à l'UE, alors que le négociateur européen en chef Michel Barnier a prévenu par le passé que 11 mois n'étaient pas suffisants pour négocier un accord commercial global.

Le dispositif législatif actant la sortie du Royaume-Uni de l'UE sera présenté vendredi au Parlement issue des élections anticipées de jeudi dernier, a annoncé lundi le porte-parole de Boris Johnson.

(Guy Faulconbridge, avec Akshay Balan à Bangalore; version française Jean Terzian)