Brexit: De gros progrès accomplis dans la recherche d'un accord commercial

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La Grande-Bretagne et l'Union européenne sont proches d'un accord sur les droits réciproques à la sécurité sociale de leurs citoyens après le Brexit, a-t-on appris mardi auprès de deux sources diplomatiques.

Le dernier cycle de négociations sur les futures relations commerciales entre Londres et l'UE, qui s'est déroulé la semaine dernière, a été "l'un des plus positifs à ce jour", selon l'une d'elles. Bruxelles s'attend désormais à négocier, non plus jusqu'à la fin octobre, mais jusqu'à la mi-novembre pour éviter un "no deal", a-t-on précisé de mêmes sources.

(Gabriela Baczynska, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)