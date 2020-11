Brexit : Barnier va se rendre à Londres pour reprendre les discussions

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES/LONDRES (Reuters) - Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, se rendra à Londres vendredi soir afin de reprendre les discussions avec son homologue britannique David Frost sur la future relation commerciale entre l'UE et le Royaume-Uni.

"Conformément aux règles belges, mon équipe et moi ne sommes plus en quarantaine. Les négociations physiques peuvent se poursuivre", a déclaré Michel Barnier en anglais sur son compte Twitter. "Je me rendrai ce soir à Londres pour continuer les discussions."

Les négociations avaient lieu à distance depuis une semaine après la découverte d'un cas de COVID-19 au sein de la délégation de l'UE. La période de quarantaine est fixée à sept jours par les autorités belges.

Vendredi lors d'une réunion à huis clos avec les ambassadeurs des pays membres, Michel Barnier s'est dit incapable de prédire si un accord commercial avec le Royaume-Uni pourrait être conclu dans les délais, a dit une source proche des discussions.

Le tableau présenté par le négociateur en chef de l'UE n'était pas "particulièrement brillant", a déclaré un diplomate.

"Les mêmes divergences significatives perdurent", a constaté pour sa part Michel Barnier sur Twitter.

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE le 31 janvier dernier mais reste soumis aux règles communautaires pendant une transition qui court jusqu'au 31 décembre, le temps pour les deux parties de se mettre d'accord sur le cadre de leurs relations post-Brexit, notamment en matière de commerce, de règlement de leurs litiges et de partage des droits de pêche.

(Gabriela Baczynska, Guy Faulconbridge; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)