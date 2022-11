Brève rencontre entre Harris et Xi lors du sommet de l'Apec

BANGKOK (Reuters) - La vice-présidente américaine Kamala Harris a brièvement rencontré samedi le président chinois Xi Jinping, a annoncé un responsable de la Maison blanche.

"La vice-présidente a pris note d'un message clé que le président Biden a réaffirmé lors de sa rencontre du 14 novembre avec le président Xi: nous devons maintenir des lignes de communication ouvertes pour gérer de manière responsable la concurrence entre nos pays", a-t-il déclaré.

La chaîne de télévision officielle chinoise CCTV a confirmé que la rencontre avait eu lieu.

Xi Jinping a déclaré que sa réunion avec le président américain Joe Biden avait été importante et constructive, et qu'elle avait donné des informations cruciales quant à l'orientation que prendrait la relation entre la Chine et les Etats-Unis, selon un compte-rendu officiel présenté par CCTV.

"Nous espérons que les deux parties renforceront la compréhension mutuelle, réduiront les malentendus et les mauvais jugements, et qu'elles promouvront le retour à des relations saines et stables entre la Chine et les Etats-Unis."

Kamala Harris et Xi Jinping se sont rencontrés lors du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) qui se déroule en Thaïlande.

(Reportage Poppy McPherson et Josh Horwitz, rédigé par Kanupriya Kapoor; version française Camille Raynaud)