Breton promet à Kyiv des livraisons d'armement européen conformes à ses besoins

PARIS (Reuters) - L'Europe va accroître ses efforts en matière de livraison d'armement et de munitions pour aider Kyiv à mener sa contre-offensive face à l'armée russe qui a envahi son territoire début 2022, déclare le commissaire européen au Marché intérieur. "Nous allons accroître l'effort en matière de livraison d'armes et de munitions, car il s'agit d'une guerre de haute intensité où elles jouent un rôle crucial", déclare Thierry Breton dans un entretien au Parisien Dimanche. "Nous nous organisons comme si cette guerre allait durer encore plusieurs mois, voire davantage." L'ancien ministre français de l'Economie rappelle que l'Europe s'est engagée à fournir "dans les douze mois qui viennent un million d'armes de gros calibre : 155 mm, 152 mm, 122 mm, 120 mm, c'est-à-dire des calibres aux normes Otan et aux normes des anciens pays du bloc soviétique car ces armements sont encore utilisés par les Ukrainiens". Thierry Breton rappelle aussi le déblocage par l'Union européenne d'une enveloppe de 500 millions d'euros pour fournir à l'Ukraine des munitions en quantité suffisante. "C'est la première fois qu'on se coordonne pour fabriquer, ensemble, des armements et des munitions. L'Europe de la défense avance à vitesse grand V", estime-t-il. (Reportage Elizabeth Pineau)