Breton donne 24 heures à Tiktok pour des mesures contre la désinformation

Breton donne 24 heures à Tiktok pour des mesures contre la désinformation













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton a donné jeudi 24 heures au patron de Tiktok, Shou Zi Chew, pour l'informer des mesures prises par le réseau social pour empêcher la diffusion de fausses informations depuis les attaques menées par le Hamas en Israël. Dans un courrier à Shou Zi Chew, que Reuters a pu consulter, Thierry Breton adresse une mise en garde similaire à celle envoyée ces derniers jours à Elon Musk, propriétaire de X (ex-Twitter), et à Mark Zuckerberg, patron de Facebook et Instagram. (Foo Yun Chee, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)