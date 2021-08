Brest s'incline en amical face à Majorque

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Après sa victoire face à Plabennec (4-2) mercredi, le Stade Brestois a terminé sa préparation sur une défaite face à Majorque (1-2), ce dimanche, dans son stade Francis-Le Blé. La recrue finlandaise Jere Uronen était évidemment titulaire pour cette rencontre amicale. À la suite d’une faute de Larsonneur sur Mboula dans la surface, l’arbitre accorde un penalty aux Espagnols. Salva Sevilla (11e) ne loupe pas cette belle occasion et ouvre le score pour Majorque. Les Brestois ont attendu la 63e minute pour répondre et égaliser grâce à Romain Faivre, servi par Haris Belkebla. Mais les joueurs du RCD vont finalement s’imposer avec une réalisation signée Victor Mollejo à la suite d’un coup franc (71e). Les joueurs de Michel Der Zakarian encaissent donc une quatrième et dernière défaite dans leur préparation malgré un très bon match face à Majorque. Les Bretons débuteront leur saison de Ligue 1 par un déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais samedi prochain.