Brest fait basculer l’OM dans la crise

par Emilien Schoenher (iDalgo) Brest s'est imposé devant son public face à l'Olympique de Marseille, en clôture de la 22e journée de Ligue 1. En infériorité numérique pendant plus de 30 minutes, après l'expulsion de Steve Mounié à l'heure de jeu, les Brestois se sont tout de même imposés grâce à un but de Pierre Lees-Melou en toute fin de match (88'). Nouvelle défaite pour des Olympiens en crise qui enchaînent un sixième match de suite sans victoire en championnat. L'OM est la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur avec seulement 7 points pris en 11 rencontres. De son côté, Brest continue d'impressionner semaine après semaine et se hisse à la 2e place du championnat.