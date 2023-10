Brésil-Lula dans un état stable après une opération de la hanche

BRASILIA (Reuters) - L'état de santé du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva était stable samedi au lendemain d'une opération de la hanche, a annoncé l'hôpital syro-libanais de Brasilia. Le chef d'Etat, qui a subi vendredi une arthroplastie complète de la hanche droite, a commencé à marcher lors de séances de physiothérapie, a rapporté l'établissement de santé. Luiz Inacio Lula da Silva devra rester à l'hôpital jusqu'à mardi et sera transféré à la résidence présidentielle, d'où il gouvernera pendant trois semaines, le temps de se rétablir. Il ne reprendra ses voyages présidentiels à l'étranger qu'à la fin du mois de novembre, avec un déplacement aux Émirats arabes unis pour assister à la prochaine conférence mondiale sur le climat (COP 28). (Reportage Bernardo Caram, version française Kate Entringer)