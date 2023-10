Brésil : Lula a quitté l'hôpital après une opération de la hanche

Brésil : Lula a quitté l'hôpital après une opération de la hanche













BRASILIA, 1er octobre (Reuters) - Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a quitté l'hôpital dimanche, deux jours après une opération à la hanche qui sera suivie par trois semaines en convalescence, ont indiqué son cabinet et ses médecins. Lula a été opéré vendredi à l'hôpital Sirio-Libanes d'une arthrose de la hanche droite causée par l'usure du cartilage de la tête du fémur. Ses médecins s'attendaient à ce qu'il reste à l'hôpital jusqu'à mardi, mais le président a recommencé à marcher dès samedi et l'hôpital a indiqué qu'il avait monté et descendu des escaliers dimanche. Le chirurgien orthopédiste qui l'a opéré, Giancarlo Polesello, lui a conseillé d'éviter de rester debout trop longtemps et d'utiliser un déambulateur les premières semaines pour des questions d'équilibre. Désormais doté d'une prothèse, Lula souffrait constamment depuis plus d'un an, ce qui ne l'a pas empêché de voyager dans des dizaines de pays depuis son entrée en fonction, en janvier. Lula ne reprendra ses voyages à l'étranger que fin novembre, date à laquelle il prévoit de se rendre aux Émirats arabes unis pour la réunion mondiale sur le climat COP28. Durant les trois prochaines semaines, il gouvernera depuis son lieu de convalescence, le palais d'Alvorada. (Reportage Anthony Boadle ; Version française Elizabeth Pineau)