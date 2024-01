Brésil : Le numéro deux des services de renseignement limogé

Crédit photo © Reuters

par Lisandra Paraguassu et Ricardo Brito BRASILIA (Reuters) - Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a limogé mardi un haut responsable des services de renseignement du pays alors qu'une enquête sur des soupçons d'espionnage illégal durant la présidence de Jair Bolsonaro est en cours. Alessandro Moretti, le directeur adjoint de l'Agence brésilienne de renseignements (Abin), a été démis de ses fonctions, selon une annonce parue mardi au journal officiel. Le politologue Marco Aurelio Cepik a été nommé comme son remplaçant, est-il indiqué. La police fédérale a effectué des perquisitions dans des résidences liées à Carlos Bolsonaro, l'un des fils de l'ancien président brésilien, selon deux sources et un porte-parole de la famille Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, qui occupe actuellement les fonctions de conseiller municipal de Rio de Janeiro, fait déjà l'objet d'une enquête pour avoir géré une "usine à fausses informations". Le fils de l'ancien président nie tout acte répréhensible. L'Abin n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Alessandro Moretti n'a pas pu être contacté. (Rédigé par Sarah Morland; version française Camille Raynaud)