Brésil: Le comité du Sénat approuve le rapport demandant l'inculpation de Bolsonaro

BRASILIA (Reuters) - Un comité d'enquête du Sénat brésilien a approuvé mardi un rapport recommandant que le président Jair Bolsonaro soit inculpé pour neuf crimes liés à sa gestion de la pandémie de coronavirus, incluant des crimes contre l'humanité.

Ce rapport, qui fait plus de 1.300 pages et a demandé six mois de travail au comité contrôlé par l'opposition, allègue également que 77 autres personnes et deux entreprises ont commis des crimes.

Le rapport, remis la semaine dernière, demandait l'inculpation de Jair Bolsonaro pour génocide et homicide volontaire, mais les sénateurs ont décidé d'abandonner ces charges pour des raisons techniques. Ils ont aussi ajouté 10 personnes à la liste des individus devant être mis en examen.

Le service de presse du président brésilien n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Il est peu probable que Jair Bolsonaro fasse l'objet d'accusations formelles, qui devraient être portées par le procureur général du Brésil, nommé par le président.

(Reportage Ricardo Brito; rédigé par Gram Slattery; version française Camille Raynaud)