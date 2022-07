Brésil: La déforestation en Amazonie atteint un record au premier semestre 2022

SAO PAULO (Reuters) - La déforestation dans la forêt amazonienne brésilienne a atteint un niveau record pour les six premiers mois de l'année, une zone cinq fois plus grande que la ville de New York ayant été détruite, selon des données gouvernementales préliminaires publiées vendredi.

De janvier à juin, 3.988 km carrés ont été défrichés dans la région, selon l'agence nationale de recherche spatiale Inpe.

C'est une augmentation de 10,6% par rapport aux mêmes mois de l'année dernière et le niveau le plus élevé pour cette période depuis que l'agence a commencé à compiler sa série de données "DETER-B" actuelle à la mi-2015.

Les destructions ont augmenté de 5,5% en juin pour atteindre 1.120 km2, ce qui constitue également un record pour ce mois de l'année.

La déforestation pénètre de plus en plus profondément dans la forêt. Au cours des six premiers mois de l'année, l'État d'Amazonas, au cœur de la forêt tropicale, a enregistré pour la première fois plus de destruction que tout autre État.

Cette année, l'augmentation de la déforestation alimente également des niveaux d'incendie inhabituellement élevés, qui risquent de s'aggraver dans les mois à venir, a déclaré Manoela Machado, chercheuse sur les incendies de forêt et la déforestation à l'université d'Oxford.

Le Brésil a enregistré le plus grand nombre d'incendies en Amazonie pour le mois de juin depuis 15 ans, les incendies atteignant généralement leur pic en août et septembre, selon les données de l'Inpe.

Après que le bois précieux a été extrait d'une zone, les éleveurs et les appropriateurs de terres y mettent généralement le feu pour finir de la défricher.

"Si nous avons des chiffres élevés de déforestation, il est inévitable que nous ayons aussi des chiffres élevés d'incendies", a déclaré Manoela Machado.

"C'est une nouvelle extrêmement mauvaise."

Le bureau du président Jair Bolsonaro, accusé par les activistes et les experts brésiliens de faire reculer la protection environnementale, et le ministère de l'Environnement n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les chiffres ou la politique en matière de déforestation.

(Reportage Jake Spring, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)