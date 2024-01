Brésil: La déforestation en Amazonie a reculé de moitié en 2023

SAO PAULO (Reuters) - Les opérations de déforestation dans la forêt amazonienne, au Brésil, ont reculé de moitié en 2023 par rapport à l'année précédente pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 2018, selon des données gouvernementales publiées vendredi. Le président Luiz Inacio Lula da Silva, au pouvoir depuis un an, s'est engagé à lutter contre la déforestation, qui s'est accélérée lors du mandat de son prédécesseur Jair Bolsonaro, et à mettre fin aux activités illégales de déboisement d'ici à 2030. Selon les données satellitaires préliminaires de l'agence de recherche spatiale INPE, 5.153 kilomètres carrés ont été déboisés en Amazonie en 2023, soit une baisse de 49,9 % par rapport à 2022. Il s'agit d'une superficie plus de six fois supérieure à celle de la ville de New York, ce qui souligne les difficultés rencontrées par Lula pour tenir sa promesse, mais c'est le chiffre le plus bas depuis 2018, l'année précédant l'entrée en fonctions de Jair Bolsonaro. Pour le seul mois de décembre, les données de l'INPE ont montré que la déforestation a chuté de 23% en glissement annuel pour atteindre 176,8 kilomètres carrés. Le ministère brésilien de l'Environnement a déclaré que ces bons chiffres s'expliquaient par des inspections "décisives" de l'organisme de surveillance de l'environnement Ibama. Le nombre d'infractions relevées au cours de la période a augmenté de 106%. "Il s'agit d'un premier pas vers la réalisation de l'objectif de zéro déforestation d'ici 2030", a déclaré le ministère dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. (Reportage Gabriel Araujo ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Sophie Louet)