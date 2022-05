Brésil: La déforestation de l'Amazonie atteint un record en avril

par Jake Spring

SAO PAULO (Reuters) - La déforestation en Amazonie brésilienne a atteint un niveau record pour le mois d'avril, avec près du double de superficie détruite par rapport au même mois en 2021, selon des données préliminaires du gouvernement brésilien publiées vendredi.

Au cours des 29 premiers jours d'avril, la déforestation dans la région a touché 1.012,5 kilomètres carrés, selon les données de l'Institut national de recherches spatiales Inpe, qui communiquera les données pour le dernier jour du mois la semaine prochaine.

La destruction de l'Amazonie brésilienne au cours des quatre premiers mois de l'année a également atteint un record, avec 1.954 kilomètres carrés concernés, soit une augmentation de 69% par rapport à la même période en 2021 - ce qui revient à défricher une zone plus de deux fois plus grande que la ville de New York.

La déforestation en Amazonie a explosé depuis que le président Jair Bolsonaro, élu en 2019, est revenu sur les mesures de protection de l'environnement en faisant valoir que plus d'agriculture et d'exploitation minière en Amazonie réduirait la pauvreté dans la région.

"La cause de ce record a un prénom et un nom: Jair Messias Bolsonaro", a déclaré Marcio Astrini, chef du groupe de défense brésilien Observatório do Clima, dans un communiqué.

L'administration du président brésilien et le ministère de l'Environnement n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Bien que la déforestation soit déjà en hausse, Observatório do Clima a déclaré que ses analystes étaient stupéfaits par un tel chiffre en avril, durant la saison des pluies, lorsque la forêt boueuse est plus difficile d'accès pour les bûcherons.

Ane Alencar, directrice scientifique de l'Institut de recherche sur l'environnement de l'Amazonie (IPAM), a déclaré s'attendre à ce que la déforestation continue d'augmenter à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre.

