Brésil : La banque centrale choisit une hausse de taux plus importante pour maîtriser l'inflation

par Marcela Ayres

BRASILIA (Reuters) - La banque centrale du Brésil a opté pour une augmentation de 100 points de base contre 75 points envisagé précédemment, une hausse "plus adaptée" compte tenu des pressions inflationnistes qui s'exercent à l'approche de la fin de son cycle de resserrement monétaire agressif.

La banque estime que le conflit en Ukraine a accentué l'incertitude et la volatilité et provoqué un choc d'offre pour plusieurs produits de base, notamment ceux liés à l'énergie, montre le compte rendu de la réunion des 15 et 16 mars, au cours de laquelle son comité monétaire connu sous le nom de Copom a porté le taux de référence à 11,75%.

(Reportage Marcela Ayres ; version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)