Brésil : Des restes humains retrouvés lors des fouilles pour retrouver le journaliste britannique et l'expert brésilien

SAO PAULO (Reuters) - Des restes humains ont été retrouvés sur le site où les autorités brésiliennes recherchaient le journaliste britannique Dom Phillips et l'expert brésilien des peuples autochtones Bruno Pereira, a déclaré mercredi le ministre brésilien de la Justice, Anderson Torres.

"Je viens d'être informé par la police fédérale que 'des restes humains ont été retrouvés sur le site où des fouilles étaient en cours'. Ils seront soumis une analyse médico-légale. Les personnes en charge de l'enquête tiendront une conférence de presse à Manaus plus tard dans la journée", a écrit Anderson Torres sur Twitter.

Le journaliste indépendant britannique Dom Phillips et le spécialiste brésilien des peuples autochtones Bruno Pereira ont disparu au début du mois alors qu'ils effectuaient un reportage dans une région reculée de la jungle amazonienne, située à la frontière entre le Brésil, le Pérou et la Colombie.

Cette région, qui abrite le plus grand nombre de populations autochtones non contactées au monde, a attiré les trafiquants de cocaïne, ainsi que les exploitants forestiers, les mineurs et les chasseurs illégaux en raison de son isolement et de sa difficulté d'accès.

(Reportage Carolina Pulice and Peter Frontini; version française Camille Raynaud)