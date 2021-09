Brésil : Bolsonaro revient sur ses déclarations fustigeant la Cour suprême

Crédit photo © Reuters

BRASILIA (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré jeudi n'avoir jamais voulu attaquer aucune branche du gouvernement, cherchant ainsi à désamorcer un conflit l'opposant à la Cour suprême du pays.

Plus tôt dans la semaine, Jair Bolsonaro a fustigé la Cour suprême et dénoncé le système électoral qu'il a qualifié de "farce" entretenant la crise politique que traverse le pays le plus peuplé d'Amérique latine.

Dans un communiqué publié jeudi, le président brésilien a expliqué que ses mots, parfois durs, étaient prononcés dans le "feu de l'action" et que tout problèmes avec les juges devaient se résoudre devant les tribunaux.

(Reportage Ricardo Brito avec Carolina Mandl à Sao Paulo, rédigé par Gabriel Stargardter; version française Camille Raynaud)