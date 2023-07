Brésil: Au moins huit morts dans l'effondrement d'un immeuble

Brésil: Au moins huit morts dans l'effondrement d'un immeuble













Crédit photo © Reuters

SAO PAULO (Reuters) - Huit personnes ont péri dans l'effondrement d'un immeuble survenu vendredi dans le nord-est du Brésil, ont annoncé les autorités, précisant que cinq personnes étaient portées disparues. Deux enfants de huit et cinq ans font partie des victimes. Quatre personnes ont été sorties des décombres de l'immeubles, selon de responsables de la défense civile. L'immeuble était situé en périphérie de la ville de Recife, la capitale de l'Etat de Pernambouc, dans le nord-est du Brésil. Les causes de l'effondrement n'étaient pas encore connues. (Reportage Gabriel Araujo; version française Camille Raynaud)