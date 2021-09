Brésil - Argentine : Un fiasco total !

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Un fiasco voilà comment pourrait, on décrire cette rencontre entre le Brésil et l'Argentine comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde 2022.

La rencontre a été interrompue au bout de seulement 7 minutes de jeu.

La raison ?

4 joueurs argentins (Romero, Lo Celso, Buendia et Emiliano Martinez) auraient menti sur leur présence en Grande-Bretagne deux semaines avant la compétition. La Grande-Bretagne étant en zone rouge selon le Brésil, ils auraient effectué une quarantaine de 14 jours.

C'est alors que commence une situation ubuesque, les Argentins sont alors rentrés aux vestiaires alors que les Brésiliens sont restés sur le terrain avant d'effectuer un match d'entraînement.

L'arbitre a ensuite suspendu officiellement la rencontre et une décision ultérieure sera prise.