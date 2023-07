Brésil : Amende de 3,3 M$ pour Neymar pour "infraction environnementale"

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Les autorités brésiliennes ont annoncé lundi qu'une amende de 16 millions de réais (3,33 millions de dollars) était infligée au joueur de football professionnel Neymar pour violation des règles environnementales lors des travaux de construction de son manoir balnéaire dans le sud-est du pays. Selon les autorités, le projet luxueux n'a pas respecté la réglementation concernant l'utilisation et les flux de sources d'eau douce, des roches et du sable. Un porte-parole de Neymar a décliné une demande de commentaire. La résidence concernée se trouve dans la ville de Mangaratiba, dans l'Etat de Rio de Janeiro, dont la commission environnementale a déclaré lundi dans un communiqué que des infractions ont été commises lors de "la construction d'un lac artificiel dans le manoir". (Reportage Rodrigo Viga Gaier; version française Jean Terzian)