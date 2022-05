BREF-EDF affiche un CA au T1 en hausse à 35,58 mds

4 mai (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA:

* CHIFFRE D'AFFAIRES : + 61 % ORG. DANS UN CONTEXTE DE PRIX DE GROS ÉLEVÉS ET DE PLAFONNEMENT À 4 % TTC DES TARIFS RÉGULÉS EN FRANCE

* LANCEMENT DE LA DEUXIÈME PHASE DU PROGRAMME "GRAND CARÉNAGE" COUVRANT LA PÉRIODE 2022-2028 POUR UN COÛT ESTIMÉ À ENVIRON 33 MILLIARDS D'EUROS

* DÉCRET RELATIF À L'ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE DE 20 TWH DE VOLUMES ARENH POUR 2022 PUBLIÉ LE 12 MARS 2022

* ANNONCE DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE D'UN PROGRAMME VISANT À TRIPLER LA CAPACITÉ NUCLÉAIRE INSTALLÉE À 24 GW D'ICI 2050

* CONFLIT EN UKRAINE: PAS D'EXPOSITION AVEC DES ENTREPRISES RUSSES IMPACTÉES PAR LES SANCTIONS INTERNATIONALES À CE JOUR

* ACCÉLÉRATION DANS LES SERVICES ET CROISSANCE DU NOMBRE DE CONTRATS D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ ET DE SERVICES EN FRANCE : PLUS DE +190 000 AU 1ER TRIMESTRE 2022 CONTRE - 126 000 AU 1ER TRIMESTRE 2021

* NOMBRE DE CONTRATS ÉLECTRICITÉ EN AUGMENTATION DEPUIS SEPTEMBRE 2021

* IMPACT INDIRECT DU CONFLIT EN UKRAINE: FORTE VOLATILITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES, AUGMENTATION DES PRIX DE MARCHÉ ET CERTAINES TENSIONS DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT DU GROUPE

* CA AU T1 EUR 35,58 MDS VERSUS EUR 21,95 MDS IL Y A UN AN

* AU PREMIER TRIMESTRE 2022, LE GROUPE EST EN POSITION NET ACHETEUR DU FAIT DE LA MOINDRE PRODUCTION NUCLÉAIRE ET HYDRAULIQUE, CONTRAIREMENT AU 1ER TRIMESTRE 2021 OÙ IL ÉTAIT NET VENDEUR

* AMBITIONS 2023: ENDETTEMENT FINANCIER NET / EBITDA ENVIRON 3X ET DETTE ÉCONOMIQUE AJUSTÉE / EBITDA AJUSTÉ 4,5X À 5X