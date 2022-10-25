BREF-Air Liquide-CA en hausse à 8,25 milliards d'euros au T3
25 octobre (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George:
* CHIFFRE D'AFFAIRES DE EUR 8,25 MDS AU T3 CONTRE EUR 5,83 MDS IL Y A UN AN
* CHIFFRE D'AFFAIRES DE GAZ ET SERVICES DE EUR 7,90 MDS AU T3 CONTRE EUR 5,59 MDS IL Y A UN AN
* LA DETTE NETTE S'ÉTABLIT À EUR 11,55 MDS À FIN SEPTEMBRE CONTRE EUR 11,55 MDS IL Y A UN AN
* LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT S'ÉLÈVE À EUR 4,57 MDS À FIN SEPTEMBRE 2022
* A DÉCIDÉ D'INVESTIR AU T3 EUR 1,1 MD, NOTAMMENT EN ÉLECTRONIQUE ET DANS DES PROJETS CONTRIBUANT À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
* LE PORTEFEUILLE DE PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION S'ÉLÈVE À 3,4 MILLIARDS D'EUROS
* EN 2022, EST CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À AUGMENTER À NOUVEAU SA MARGE OPÉRATIONNELLE ET À RÉALISER UNE CROISSANCE DU RÉSULTAT NET RÉCURRENT, À CHANGE CONSTANT Texte original sur Eikon [ID: nBw4kNxkZa] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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