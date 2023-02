Brainard (Fed) va être nommée principal conseiller économique de la Maison blanche

Brainard (Fed) va être nommée principal conseiller économique de la Maison blanche













14 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden devrait nommer ce mardi la vice-présidente de la Réserve fédérale Lael Brainard au poste de principal conseiller économique de la Maison blanche, a rapporté une source proche du dossier. Lael Brainard remplacerait ainsi Brian Deese, qui a annoncé sa démission il y a deux semaines. La Maison-Blanche n'a pas souhaité commenter cette information, rapportée initialement par l'agence Bloomberg. Joe Biden renouvelle son équipe économique de haut niveau alors que la Fed continue à resserrer sa politique monétaire, avec le risque d'une récession atypique, sans pertes d'emplois importantes, le marché du travail américain restant particulièrement tendu. Lael Brainard, une démocrate de 61 ans diplômée de Harvard, a rejoint la Fed il y a près de dix ans et a été nommée en novembre 2021 numéro deux de la banque centrale. Elle a été auparavant chargée des affaires internationales au sein du département du Trésor sous la présidence de Barack Obama et conseillère économique de Bill Clinton. (Steve Holland à Washington et Akriti Sharma à Bangalore, avec Tom Westbrook à Singapore, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)