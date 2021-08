Brad Binder remporte le GP d'Autriche, Fabio Quartararo conserve la tête du championnat

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Au terme d’une course indécise jusqu’au bout sur la piste de Spielberg, le Sud-Africain Brad Binder (KTM) a signé une éclatante victoire, ce dimanche, lors du Grand Prix d’Autriche. Alors que la pluie s’abattait sur le circuit à quelques tours de l’arrivée, le pilote de 26 ans a pris le pari de continuer avec ses pneus pour le sec et s’offrir ainsi un deuxième succès dans la catégorie reine. L’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) et l’Espagnol Jorge Martín (Ducati), vainqueur la semaine passée à Spielberg, complètent le podium, eux qui avaient choisi de rentrer aux stands. Grâce à un très bon dernier tour, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a limité la casse en terminant à la septième place, juste devant la légende Valentino Rossi (Yamaha). Le Tricolore conserve sa première place au championnat du monde avec 47 points d’avance sur son dauphin Bagnaia. Contraint à l’abandon à la suite d’une chute, Johann Zarco (Pramac) passe de la deuxième à la quatrième place.