BPCE vise une croissance de 5% par an du PNB de Natixis sur 2020-2024

PARIS (Reuters) - BPCE a annoncé jeudi un nouveau plan stratégique "BPCE 2024" qui doit permettre à sa banque d'investissement Natixis d'enregistrer un taux de croissance annuel moyen 2020-2024 du produit net bancaire de l’ordre de 5%.

Dans un communiqué, le groupe bancaire français table également pour Natixis sur une amélioration du coefficient d’exploitation à environ 70%.

Le plan de diversification des activités devrait se traduire en 2024 par environ 500 millions d'euros de revenus additionnels pour Natixis Corporate & Investment Banking (CIB), précise BPCE, numéro deux de la banque de détail en France derrière le Crédit agricole.

Ce plan va aussi permettre de s'engager dans la transition énergétique et une finance responsable, en plaçant l'environnement, le social et la gouvernance (ESG) au centre des activités de gestion d'actifs et d'assurance du groupe, promet la banque.

Le groupe vise dans cette perspective un objectif d’encours sous gestion durable supérieur à 600 milliards d'euros en 2024.

