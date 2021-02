BPCE prépare une offre sur le solde du capital de Natixis

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe bancaire BPCE envisage le lancement d'une offre publique d'achat sur les 30% du capital de Natixis qu'il ne possède pas encore dans le but de retirer de la cote puis de restructurer sa filiale, a-t-on appris de source proche du dossier.

BPCE travaille avec ses conseils à une proposition de rachat des minoritaires qui devrait être rendue publique prochainement, a déclaré cette personne à Reuters.

Une deuxième personne, qui a requis l'anonymat, a dit que BPCE devrait scinder les activités de Natixis après en avoir pris le contrôle à 100%, ce qui pourrait le conduire à vendre les divisions de gestion d'actifs et de traitement des opérations de paiement pour conserver celles de banque de financement et d'investissement (BFI) et de banque privée.

BPCE et Natixis ont refusé de commenter ces informations.

BPCE, un groupe coopératif, chapeaute principalement les réseaux Banque populaire et Caisse d'épargne, ce qui en fait le numéro deux de la banque de détail en France derrière le Crédit agricole.

Natixis, quant à elle, est la quatrième banque cotée de l'Hexagone derrière BNP Paribas, Crédit agricole SA et Société générale. À la clôture lundi, elle affichait une capitalisation totale de 11,65 milliards d'euros. Elle a demandé la suspension de la cotation de ses actions à partir de ce mardi.

Introduite en Bourse de Paris en décembre 2006 au prix de 19,55 euros, l'action Natixis avait fini lundi à 3,70 euros, en hausse de 6,9% sur la journée, un bond que des traders ont expliqué par des spéculations sur un possible retrait de la cote mais aussi par l'approche de la publication des résultats annuels, prévue jeudi.

Après une chute de 29,5% en 2020, le titre a repris 32,6% depuis le début de l'année.

Natixis a accusé trois trimestres consécutifs de pertes en raison notamment de l'impact de la crise sanitaire sur son activité de trading actions et de l'augmentation du coût du risque.

Début août, le groupe a annoncé le départ de son directeur général François Riahi en raison de "divergences stratégiques" et a nommé Nicolas Namias pour le remplacer.

Natixis a aussi souffert des difficultés de sa filiale de gestion d'actifs H2O, qu'elle prévoit désormais de céder à ses dirigeants, et elle a annoncé un repositionnement de son activité de dérivés actions pour réduire son exposition aux risques.

La banque doit présenter début juin un nouveau plan stratégique.

